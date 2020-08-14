Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor
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Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Birçok sektörde kullanılan şerbetçi otunun hasadına Bilecik'te başlanıldı.

14.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:25

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Birçok sektörde kullanılan şerbetçi otunun hasadına Bilecik'te başlanıldı.

Şerbetçi otunun 2020 yılı alım fiyatı 'Brewers gold' cinsinde 13,18 lira, 'Aroma' cinsinde ise, 13.47 lira olarak belirlendi

Dereköy'de şerbetçi otu bitkisi eken ve hasadını yapan kadın çiftçi Burcu Ova;

" İnşallah bu senede köylümüz için şerbetçi otu yetiştiricileri için rabbim inşallah bereketini verir"

S.S. Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar

"2020 yılı şerbetçi otu hasadımız başlamıştır. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"

BİLECİK - Türkiye'de 1960 yılından beri sadece Bilecik'te yetişen şerbetçi otunun hasadına başlanıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilçe halkının en başta geçim kaynaklarından olan şerbetçi otu hasadı başlarken, yapılan hasat ülke ekonomisine büyük katkıda bulunması planlanıyor.İlçede 300 çiftçinin 2 bin 500 dönüm araziye ektiği şerbetçi otu bitkisi ilaç ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında da kullanılmakta. Şerbetçi otunun 2020 yılı alım fiyatı 'Brewers gold' cinsinde 13,18 lira, 'Aroma' cinsinde ise, 13.47 lira olarak belirlenirken, bu sene artan fiyatlardan çiftçilerin yüzü güldü.

Kadınlar tarlada özverili bir şekilde çalışıyor

Hasadın başlaması ile 7den 70'e her yaşta kadın çiftçi ailelerine destek amaçlı şerbetçi otu tarlalarında özverili bir şekilde şerbetçi otu toplarken, ilçeye bağlı Dereköy köyünde bulunan 80 yaşındaki Fatma teyze ve yaşıt arkadaşları beraber akrabalarına destek için şerbetçi otu topluyor.

" İnşallah bu senede köylümüz için şerbetçi otu yetiştiricileri için rabbim inşallah bereketini verir"

Dereköy'de şerbetçi otu bitkisi eken ve hasadını yapan kadın çiftçi Burcu Ova, "Gördüğünüz gibi bu senede şerbetçi otu hasadına başlamış bulunmaktayız. Kimileri böyle elimizle topluyoruz, kimilerini de römork ile kesip fabrikaya götürüyoruz. İnşallah bu senede köylümüz için şerbetçi otu yetiştiricileri için rabbim inşallah bereketini verir" dedi.

"2020 yılı şerbetçi otu hasadımız başlamıştır. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"

S.S. Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, ise 2020 yılının yağışlar nedeni ile buruk geçtiğini belirterek, "2020 yılı şerbetçi otu hasadımız başlamıştır. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yıl yağışlardan dolayı şerbetçi otunda hastalıklar söz konusu oldu ancak buna rağmen çiftçilerimiz çalışmalarına devam edip şerbetçi otunu gerekli bir şekilde yetiştirdiler. İnşallah verimli bir yıl olacak. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum kazasız belasız" diye konuştu.

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Kaynak: İHA

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