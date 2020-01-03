Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

03.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:23

Son 15 yılın turizm ve sağlık alanında en büyük gelir kaynaklarından biri olan Saç Ekimi yükseliş ibresini aşağıya doğru çevirdi. Sağlık Yönetim Uzmanı Songül Alcı, Türkiye'de Saç Ekimi hizmetinde yaşanan bu düşüşün sebeplerini anlattı.



Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı "Türkiye bir saç ülkesi" durumundaydı,yurtdışından gelenler için ekonomik paketler ve kaliteli iş Türkiye'yi cazip kılıyordu. Fakat yurtdışı kliniklerden cazip teklifler alan sağlık personelimiz artık yurtdışına götürülüyor. Personel yetiştiriyor ve 3-4 ay yüksek ücretlerle çalıştırılıyor.Sağlık personelleri ise yurt dışındaki kliniklerden aldığı yüksek ücretlere hayır diyemiyor. Gidip saç ekip, personel yetiştirme karşılığında 3-5 ay yüksek ücretlerle anlaşma yapıyorlar. Hatta ailelerini, çocuklarını, oturumlarını alarak o ülkelere yerleştiriliyorlar. Ancak bunun ülkemize verdiği zararı fark edemiyorlar" dedi.



Son 6 yılda "Ayağa hizmet" şeklinde başlatılan bu hizmetler çığırından çıktı.Türkiye'de birçok sektörü etkileyen ve önemli gelir kaynaklarından olan Saç Ekimi Turizminin geçen yıllara oranla bu yıl % 50 düşük kapasite ile çalıştığını belirten Songül Alcı, saç ekim merkezlerinin denetimsizliği ve eğitimsiz personelin var olan kaliteyi düşürdüğünü de sözlerine ekledi. Alcı, "yıllardır denetimsizliği fırsat bilerek hizmet veren merdiven altı kurumların, sağlık personeli bile olmayan kişiler tarafından verilen hizmetlerin oluşturduğu acemilikler ve kötü sonuçlar yurt dışı hastalarının güvensizliğine yol açtı" dedi.



Evde canı sıkılan Sağlık Turizmi yapmamalı



"Bu gidişata bir dur demeli" diyen Songül Alcı, "Bu yıl saç ekimi sezonu iyi açılmadı, telefonla arayan hastalar en düşük fiyatları bile yüksek buluyor. Kısa sürede yüksek ücretler kazanan sağlık personeli işi kaptırdığının farkında değil. Saç ekim merkezlerinin çok ciddi bir ekonomikgirdisi ve dağılımı var. Uçak biletinden,taksiciden,restoranlardan, otellere kadar düşünecek olursanız büyük bir kitle ve çeşitli sektörler bu işten kazanç sağlıyor. Ayrıca medikal malzeme sağlayıcıları Türkiye'den çok yurt dışına malzeme gönderdiklerini söylüyorlar. Çin, Kaliforniya, Kazablanka, Bakü,Filistin,İsrail, Arnavutluk, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde Türk sağlık personelleri çalışıyor. Ellerinde çanta havalimanlarında hafta hafta ve ülke ülke dolaşarak biriktirilmiş hastaların işlemlerini yapıyorlar.



Türkiye'deki asıl kliniklerse bu yıl ellerinde telefonun çalmasını bekliyor.Türk vatandaşları bile "burada artık daha ucuz neden gelelim ki " diye gelmez oldular.



Dış ülkelerde, reklam verme zorlukları oluşturulduğu gibi, pek çok ülkede Türkiye hakkında yapılan olumsuz yayınlar,kötü sonuçların yayılması ile hastaların tercihlerini etkilemesi hem saç ekim merkezleri hem de ülkemiz için büyük bir maddi kayba sebep oluyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA