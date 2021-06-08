"Türkiye'de Rus ressamları" sergisi Ankara'da açıldı
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"Türkiye'de Rus ressamları" sergisi Ankara'da açıldı

'Türkiye'de Rus ressamları' sergisi Ankara'da açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Rus ressamların yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" konulu sergi, başkent Ankara'da açıldı.

Rus ressamların yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" konulu sergi, başkent Ankara'da açıldı.

Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği tarafından ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle, çağdaş Rus resim sanatının önde gelen isimlerinden Konstantin Miroşnik, Aleksandr Jernoklyuev, Aleksey Belyayev-Gintovt, Oleg Putnin ve Vasya Lojkin'in yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" sergisi başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve birçok davetli katıldı.

Yerhov, çok güzel bir proje başlattıklarını belirterek, Ankaralılara güncel Rus ressamları tanıttıkları için memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Türkiye'yle hava yolculuklarını açan ilk ülke olacağız inşallah"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kısıtlamaların yumuşatılmasının ardından Ankara'da bu tür sergiyi ilk açanlardan olduklarını belirten Yerhov, "Türkiye'yle hava yolculuklarını açan ilk ülke olacağız inşallah diye ümit ediyorum ve Türkiye'ye Rus ziyaretçiler de gelecek inşallah." dedi.

Sotniçenko ise Rus sinemacılarını, ressamlarını ve yazarlarını Türk toplumuyla buluşturma hayalinin olduğunu ve bu açılışla hayalinin ilk adımını attığını belirtti.

Ressamların da aralarında olduğunu kaydeden Sotniçenko, iki ressamın ise eserleriyle burada olduğunu kaydetti.

Sotniçenko, 19. yüzyılın sonundan bugüne benzer bir etkinliğin düzenlenmediğine dikkati çekerek, "Buradan çıkışla, halihazırda tarihi bir olaya şahitlik ettiğimizi, tarihi bir hadisenin birer unsuru da olduğumuzu ifade etmem gerekir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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