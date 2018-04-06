Türkiye'de Romanlara Yönelik Önemli Çalışmalar Var"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'de yıllardan beri Romanlara yönelik çok önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Edirne'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ve Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile 1'inci Aşama Eylem Planı Belgesi tanıtımıyla program düzenlendi.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, Roman soykırımını anlatan belgeselin izlenmesi ve müzik dinletisiyle başladı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, programdaki konuşmasında, Roman Açılımı'nın Türkiye'de yaşayan Roman vatandaşları için bir milat olduğunu kaydetti.

Romanların sosyal ve ekonomik entegrasyonu için son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Romanlara yönelik olarak yıllardan beri yapılan çok önemli çalışmalar var. 2010 yılında Cumhurbaşkanımız, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılmış çalışma var. Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği bu çalışmalara, '2018 yılında kalkınma ajansı olarak bizde nasıl katkı verebiliriz?' diye çalışmalar yapıyoruz. Biz gereken ne varsa yapmaya hazırız. Bu çalışmalar kapsamında bir strateji planı belirlendi. Romanlar geçmişte çok büyük acılar ve eziyetler yaşadı, bunları biliyoruz. Bugünlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte güzel günlere doğru ilerleyeceğiz. Hepimiz Türkiye'de yaşayan birer vatandaşız. Biz bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutluyorum. Hep birlikte güzel şeyler başaracağız."

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Roman Strateji Eylem Planı'nın Roman vatandaşların hayat şartlarını iyileştireceğini belirtti.

Romanlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özbaş, "Bakanlığımız koordinatörlüğünde Roman kardeşlerimizin yaşadığı 12 ilde hayatı kolaylaştırmak için SİROMA projesi uygulanmıştır. Bu projenin asıl odağı eğitim ve istihdamdır. Çünkü istihdam ve eğitim, yoksulluğun azaltılmasında ve sosyal dışlanmanın azaltılmasında en önemli role sahiptirler." diye konuştu.

Balkan Roman Birliği (BAROM) Başkanı ve Sosyal Arabulucu Bahattin Ulusoy da Romanların geçmişte büyük acılar çektiğini ve Nazi Almanya'sı tarafından soykırıma maruz bırakıldığını ifade etti.

Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç de hazırlanan eylem planına en çok Romanların sahip çıkması gerektiğini belirterek, eksikliklerin ayrıştırarak değil kucaklayarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Program, Romanların hayatlarını anlatan fotoğraf sergisinin açılmasıyla sona erdi.

Programa, Makedonya Roman Ulusları İçin Strateji Bakanı Aksel Ahmedovski, kurum müdürleri ve Romanlar katıldı.