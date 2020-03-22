Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?
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Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?

Covid-19 tüm dünyada en çok yaşlılarda ölüme yol açarken solunum sistemi hastalıkları yaşayanlar daha büyük risk altında. Türkiye'de solunum sistemi hastalıklarının yol açtığı ölümlerde 4 senede yüzde 31 artış yaşandı

22.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:45
Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?

Covid-19 tüm dünyada en çok yaşlılarda ölüme yol açarken solunum sistemi hastalıkları yaşayanlar daha büyük risk altında. Peki, Türkiye'de yaşlılar hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor ? Solunum sistemi hastalıklarının yol açtığı ölüm oranı kaç ?

Türkiye İstatistik Ofisi'nin (TÜİK) ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018 yılında ölen yaşlıların yüzde 43,8'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 14,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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