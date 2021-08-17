Türkiye'de rahim nakli yapılan ikinci kadının ilk vakaya göre daha erken anne olması hedefleniyor
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Türkiye'de rahim nakli yapılan ikinci kadının ilk vakaya göre daha erken anne olması hedefleniyor

Türkiye'de rahim nakli yapılan ikinci kadının ilk vakaya göre daha erken anne olması hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Sağlık

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilim insanı ve anne olarak rahim nakillerinin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, Türkiye'deki ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem'in en kısa sürede bebeğini sağlıkla kucağına alması için çalışacaklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilim insanı ve anne olarak rahim nakillerinin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, Türkiye'deki ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem'in en kısa sürede bebeğini sağlıkla kucağına alması için çalışacaklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık 40 kişilik ekip tarafından, 8 saat süren operasyonla rahim nakledilen 32 yaşındaki Havva Erdem'in tedavisine normal serviste devam ediliyor.

Rektör Özkan, AA muhabirine, Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine ilaç tedavisi uygulandığını, Alanya'da yaşayan Erdem'in tedavisine hastanede devam edildiğini söyledi.

Operasyon yaptıkları gece yaklaşık 48 saat uykusuz kaldıklarını anlatan Özkan, şunları anlattı:

"Uykusuzluk hiç önemli değil, ameliyatın sorunsuz olması önemlidir. İşlemler bir gün öncesinden başladı, uzun sürdü. Tek temennimiz sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına almasıdır. Derya Sert, dünyada ilk rahim nakli yapılan vakaydı, hem bize hem dünya bilimi adına çok şey öğretti. Yurt dışından gelenler, Ömer Özkan ve ekibinin tecrübelerinden yararlandılar. İlk rahim naklinde 9 yıl boyunca uğraşmıştık ama bize çok şey öğretti. Çok şey değiştirdik tedavi sürecinde. Çok tecrübemiz oldu, Havva'da gebelik için daha erken denemeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda ailenin en sağlıklı şekilde bebeğini kucağına almasını sağlarız."

Ameliyat öncesi hastayla konuşma fırsatı bulduğunu belirten Özkan, uzun zamandır evli olan Erdem ailesinin bebek sahibi olmak için büyük bir ümitle ameliyata girdiğini vurguladı.

"Rahim nakli için çok yoğun talep var"

Kompozit doku nakillerinin özel olduğunu anlatan Özkan, "Rahim, yüz, kol nakilleri yaptık, bunlar Türkiye'nin ilkleriydi. Kadavradan rahim nakli çok bambaşka bir şey. Her seferinde güzel duygular yaşıyorum. Hem bir anne hem de bilim kadını olarak benim için çok farklı, özel nakiller. Benim de iki çocuğum var. Allah'ım isteyen herkese güzel bir aile olmayı nasip etsin." diye konuştu.

Rahim naklinden sonra çok fazla telefon aldıklarını vurgulayan Özkan, yurt dışından da yoğun talep geldiğini ifade etti.

Operasyonun herkesin umudu olduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Rahim nakli için 10 yıldan beri çok talep var. İkinci nakilden sonra hemen mail atmaya, telefon etmeye başladılar. 'Çok umutlandık, uzun zamandır bekliyorduk' diyorlar. Çünkü bunun tek bir nedeni yok. Bazıları doğuştan rahimle dünyaya gelmiyor, bazıları sonradan kaybediyor. Sağlık Bakanlığının mevzuatı olursa yavaş yavaş diğer merkezlerde de yapılmaya başlanacaktır ama çok zor bir işlem. Canlıdan rahim nakli yapılabiliyor. Anneden, teyzeden alınabilir ama en güzeli kadavradan yapmak çünkü başka sağlıklı bir kişiye ameliyat riski yüklememiş oluyorsunuz. Mevzuat çıkarsa biz de canlıdan nakil yapmak için karar veririz."

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Özkan ve ekibi, Havva Erdem'e 27 Temmuz'da kadavradan rahim nakli yapmıştı. Aynı ekip, rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 8 Ağustos 2011'de rahim nakletmiş, Sert, tedavilerin ardından geçen yıl erkek bebek dünyaya getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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