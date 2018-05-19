Türkiye'de Rağbet Görmeyen Gümüş Balığı Avrupa'da Yok Satıyor

Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı'nda avlanan gümüş balığı, Türkiye'de rağbet görmeyince yaklaşık 400 ton balık dondurulup paketlendikten sonra Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildi.

AVRUPA'YA KİLOSU 1,5 EUROYA SATILIYOR

Çekerek Süreyyabey Barajı'nda balıkçılık bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş balığı ve alabalık üreterek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat'ta üretilen gümüş balığı, Avrupa ülkelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Türkiye'de vatandaşların çok fazla ilgi göstermediği gümüş balığı, Sarıkaya'da kurulan bir tesiste dondurulup paketlenerek Avrupa'ya kilosu 1,5 euroya satılıyor. Avrupalılar gümüş balığını yağda patates kızartması gibi kızartıp tüketiyor.

TONLARCA GÜMÜŞ BALIĞINI 20 ÇALIŞANLA İŞLİYORLAR

Gölet ve barajlardan getirilen tonlarca gümüş balığını 20 çalışanla işleyerek ihracata hazır hale getirdiklerini söyleyen fabrika çalışanı Gülbahar Kaymaz, "Burada balıkları işliyoruz, yurt dışına poşetleyip ihracat ediyoruz. Bize de bir ekmek kapısı açıldı, burada çalışıyoruz. Gümüş balıklarını işleyip hazır hale getirerek Avrupa ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

"TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK ALDIK''

İşletme sahibi Bedri Kaymaz ise yaptığı açıklamada firmalarına gelen tonlarca gümüş balığını ihracata hazır hale getirdiklerini anlatarak, "Biz önceden Orta Doğu'ya çalışıyorduk. Barajlarda gümüş balığının Avrupa'ya gittiğini başka firmaların bu işi yaptığını görünce biz de tekrardan gümüş balığıyla ilgili çalışma yaptık. Bozkırda neden olmasın dedik. Makine ve ekipman tesisatını devletin desteğiyle aldık. Tarım İl Müdürlüğü bize yardımcı oldu, tesisimizi kurduk ve bu ürünü barajlardan depomuza kadar getirip, burada dondurduk. ve gümüş balıklarını Avrupa'ya da şu an ihraç ediyoruz. İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya gibi Avrupa'nın bütün ülkeleri bu ürünü yiyor. Avrupa'ya senede 400 ton gümüş balığı gönderiyoruz. Bu kapasitemizi gelecek sene 800 ton yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

''PROTEİN AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP''

Yozgat Tarım İl Müdürü Ziyaettin Özdemir ise firmanın çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Yozgat denize sınırları olmayan bir ilimiz. Yani denize sınırları olmayan ve yurt dışına balık ihracatı yapan tek il Yozgat. Burada balıklar barajlardan, göletlerden çıkartılıyor. ve firmamızda işlenerek Avrupa'nın muhtelif ülkelerine gönderiliyor. Gümüş balığını işleyecek bir firmamız yoktu. Geçen yıl firmamızı yönlendirdik Sarıkaya ilçemizde balık işleme fabrikamızı kurduk. Özellikle protein açısından büyük bir öneme sahip olan gümüş balığını Avrupa ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyoruz. Yıllık yaklaşık 600 ton civarı gümüş balığı işlenip yurt dışında ihracatı sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.