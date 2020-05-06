Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı korona hastası taburcu oldu
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Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı korona hastası taburcu oldu

Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı korona hastası taburcu oldu
06.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:10

Korona virüse karşı Türkiye'de ilk kez Malatya'da uygulanan immun plazma tedavisi ile yeniden hayata tutunan öğretmen Abidin Aybar alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüse karşı Türkiye'de ilk kez Malatya'da uygulanan immun plazma tedavisi ile yeniden hayata tutunan öğretmen Abidin Aybar alkışlarla taburcu edildi. 56 yaşındaki hasta, kendisinin de plazma bağışında bulunacağını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi olan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm dünyada aşı bulma çalışmaları devam ederken, Çin'den sonra Türkiye'de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan plazma nakli ile yoğun bakımdaki hasta iyileşerek sağlığına kavuştu.

38 günlük tedavi sürecinin ardından virüsü tamamen yenerek iyileşen Abidin Aybar, tedavisinde emeği olan sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanın 30 Mart'ta hastanelerine başvurduğunu ve testinde korona virüs testinin pozitif olduğunun belirlenmesi ile servise yatırıldığını söyledi. İlerleyen günlerde durumunun hastanın durumunun kötüleşmesi ile yoğun bakıma alındığını ve tedavisinin burada sürdüğünü belirten Beytur, gerekli tüm ilaçların verilmesinden sonra immun plazma tedavisi uyguladıklarını ifade etti.

Entübe olan hastalarının plazma tedavisi ile birlikte durumunun düzeldiğini ve cihazdan çıkarılarak servise alındığını belirten Prof. Dr. Ali Beytur, "Türkiye'de ilk plazma nakli yaptığımız hastamızı 38 gün sonra taburcu ediyoruz. Ülkemizin bu salgın ile mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ilaca bu kadar çabuk ulaşamıyorsunuz. İstediğimiz ilaca anında ulaştık, hastanemizde ülkenin en büyük Aferez ünitelerinden birisi olması nedeniyle immun plazmada hiçbir zorluk çekmedik" diye konuştu.

Korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuşan Abidin Aybar ise tedavi sürecinde emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bugün Allah'a şükrü taburcu oluyorum. Hastanemizin önemini anlatmamaya gerek yok. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Çok büyük yardımları oldu bana bugün de taburcu oluyoruz" dedi.

Bu süre zarfında öğrencileri ile görüşemediği için onları özlediğini de belirten Aybar, "Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum. Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar, evlerde kalmalarını istiyorum" dedi. Kendisinin de plazma bağışında bulunacağını söyleyen Aybar, "Ben de bağışta bulunacağım. Plazma bağışı sayesinde sağlığıma kavuştum, tabiki benim de bulunmam gerekiyor" diye konuştu.

Aybar, daha sonra alkışlarla hastaneden taburcu edilerek eve gönderildi.

(Cahit Özçelik - Bahadır Aytekin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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