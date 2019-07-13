Türkiye'de Otomotiv Üretimi Geçen Seneye Göre Yüzde 13 Azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği, 2019 yılının ilk yarısına ait üretim ve pazar verilerini açıkladı. Ocak ve Haziran arasındaki 6 aylık süreçte, toplam üretim önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı. Otomobil üretimi ise geçen seneye oranla yüzde 12 azaldı. Toplam üretim bu dönemde 735.062 adetken, toplam otomobil üretimi ise 492.700 adet oldu. İlk altı aylık toplam pazar ise yüzde 45 azaldı ve 200.901 adet oldu.

Otomobil pazarı da aynı üretim verileri gibi yüksek miktarda azaldı. Otomobil pazarı yüzde 43 oranında geriledi ve 156.378 adet otomobil satışı gerçekleşti. Yılın ilk yarısında toplam ticari araç üretimi de iç pazardaki daralmadan kaynaklı olarak daraldı. 6 aylık bu süreçte toplam ticari araç üretimi yüzde 15 seviyesinde azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre 2019 yılının ilk yarısında otomotiv ihracatı geçen seneye göre yüzde 8, otomobil ihracatı ise yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde toplam ihracat 634.768 adet iken otomobil ihracatı ise 419.046 adet oldu. Toplam ihracat dolar bazında yüzde 7 azaldı ancak euro bazında geçen yıl ile paralel seviyede gerçekleşti.