Türkiye'de ortalama her gün 2 dakikada 1 kişi trafik kazasında yaralanıyor

09.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:59

Türkiye'de 2019 yılında 418 bin trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 286 bin kişi yaralandı. Buna göre ortalama her 75 saniyede 1 trafik kazası oluyor; 110 saniyede 1 kişi de bu kazalarda yaralanıyor. Ortalama her gün 7 kişi de kaza yerinde hayatını kaybediyor. Hastaneye kaldırıktan sonra yaşamını yitirenlerin sayısı buna dahil değil.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı veriler trafik kazalarının boyutunu gözler önüne seriyor. Buna göre 2019 yılında Türkiye genelinde 418 bin 488 trafik kazası yaşandı. Ölümlü kaza sayısı 2 bin 101. Yaralanmalı kaza sayısı ise 172 bin 489. Euronews.com'da Görüntüle