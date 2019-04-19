Türkiye'de Ölümle Sonuçlanan Yeni Bir Define Arayışı: 35 Metrelik Mağarada Mahsur Kaldılar

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan kişilerden 4'ü kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye'de neredeyse her ay yaşanan define kazalarına bir yenisi daha eklendi. Her yıl onlarca kişi define arayışında yaşamını yitiriyor.

Son define kazası İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde yaşandı. Define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7-8 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle