Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı
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Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

21.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:17
Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Türkiye genelinde Ocak 2021'de 173 bin 143 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi, satışlardan 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Türkiye genelinde Ocak 2021'de 173 bin 143 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi, satışlardan 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ocak ayında ülke genelinde 70 bin 587 konut, 49 bin 578 tarla, 31 bin 813 arsa, 8 bin 64 iş yeri, 13 bin 101 de diğer kategorilerinde gayrimenkul satışı yapıldı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde geçen ay 173 bin 143 taşınmaz el değiştirdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı.

Toplam 999 bin 868 işlem gerçekleştirildi

Tapuda ocak ayında satışı yapılan taşınmazlardan toplam 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Aynı ayda gayrimenkul satışlarının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 999 bin 868 işlem yapıldı.

Tüm bu işlemlerden elde edilen harç geliri ile toplam rakam 1 milyar 317 milyon 943 bin 766 liraya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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