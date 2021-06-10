Türkiye'de o uygulamaya talep katlanmaya devam ediyor

Appsflyer'a göre Türkiye'deki Fintech uygulamalarına olan talep katlanmaya devam ediyor.

Appsflyer'a göre Türkiye'deki Fintech uygulamalarına olan talep katlanmaya devam ediyor. Yeni rapor, finans sektörü için zorlu 2020 yılına rağmen yeniden pazarlama çabalarının 3 kat arttığını ve organik olmayan yüklemelerin dünya genelinde yüzde 70 arttığını ortaya koyuyor.

Küresel pazarlama ölçüm lideri AppsFlyer, bugün 'Finansal Uygulama Pazarlaması'nın Durum raporunun 2021 baskısını yayınladı. COVID-19 salgını, tüketicilerin finansal kurumlarla nasıl etkileşime girdiğini ve kurumların kendilerinin nasıl çalıştığını doğrudan etkiledi. Rapora göre, finansal teknoloji (FinTech) uygulamaları yüksek talep görüyor ve son iki yılda sadece Türkiye'de yüzde 118 olmak üzere dünya genelinde indirmelerde yüzde 132 artış yaşandı.

AppsFlyer İçerik ve Mobil İçgörü Başkanı Shani Rosenfelder, "FinTech, geçen yıl hızlı bir dijital dönüşüm yaşadı ve pandemi, adapte olmakta yavaş kalanların bile düşünce yapılarında bir değişime yol açtı" dedi. Rosenfelder pazarlamacıların, yükleme başına maliyet trendini takip ederek ve yeni talebi karşılamak için kullanıcı edinmeye odaklanarak harcamalarında verimlilik sağlamaya çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Pazarlamacılar, gittikçe artan pazar rekabetinde markalarını akıllarda tutmayı sağlayacak daha uygun fiyatlı yeniden pazarlama kampanyaları bulmaya çalışmalılar" diye konuştu.

Raporda Türkiye ile ilgili temel veriler; "Türkiye'de finans uygulaması yüklemeleri yıllık bazda yüzde 118 ve 2019'un ilk çeyreğinden bu yana etkileyici bir şekilde yüzde 865 arttı. Türkiye'de organik olmayan yüklemeler 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana yüzde 240 arttı ve 2021'de şimdiden ikiye katlandı. Türkiye'de kullanıcı edinme kampanyalarına harcanan ortalama tutar 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasında yüzde 148 arttı. Orta Doğu ve Türkiye'deki finans uygulaması yüklemelerinin çoğunluğunu pazarlama oluşturuyor ve bunun yüzde 62'si ücretli pazarlama kampanyalarından geliyor." olarak açıklandı.

AppsFlyer Türkiye ve Orta Doğu Bölge Lideri Ece İnanç Stepien ise, "Tüketici finans sektörü pandeminin de etkisiyle Türkiye genelinde hızla büyüyor ve bu nedenle mobil uygulamalara olan talebin artması şaşırtıcı deği. Pazarlama odaklı yüklemelerin ve kullanıcı edinme kampanyalarına harcanan tutarın da artmasıyla, bu rakamların 2021'in geri kalanında ve sonrasında önemli bir oranda artmaya devam etmesini bekleyebiliriz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı