Türkiye'de o uygulamaya talep katlanmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de o uygulamaya talep katlanmaya devam ediyor

Türkiye'de o uygulamaya talep katlanmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Appsflyer'a göre Türkiye'deki Fintech uygulamalarına olan talep katlanmaya devam ediyor.

Appsflyer'a göre Türkiye'deki Fintech uygulamalarına olan talep katlanmaya devam ediyor. Yeni rapor, finans sektörü için zorlu 2020 yılına rağmen yeniden pazarlama çabalarının 3 kat arttığını ve organik olmayan yüklemelerin dünya genelinde yüzde 70 arttığını ortaya koyuyor.

Küresel pazarlama ölçüm lideri AppsFlyer, bugün 'Finansal Uygulama Pazarlaması'nın Durum raporunun 2021 baskısını yayınladı. COVID-19 salgını, tüketicilerin finansal kurumlarla nasıl etkileşime girdiğini ve kurumların kendilerinin nasıl çalıştığını doğrudan etkiledi. Rapora göre, finansal teknoloji (FinTech) uygulamaları yüksek talep görüyor ve son iki yılda sadece Türkiye'de yüzde 118 olmak üzere dünya genelinde indirmelerde yüzde 132 artış yaşandı.

AppsFlyer İçerik ve Mobil İçgörü Başkanı Shani Rosenfelder, "FinTech, geçen yıl hızlı bir dijital dönüşüm yaşadı ve pandemi, adapte olmakta yavaş kalanların bile düşünce yapılarında bir değişime yol açtı" dedi. Rosenfelder pazarlamacıların, yükleme başına maliyet trendini takip ederek ve yeni talebi karşılamak için kullanıcı edinmeye odaklanarak harcamalarında verimlilik sağlamaya çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Pazarlamacılar, gittikçe artan pazar rekabetinde markalarını akıllarda tutmayı sağlayacak daha uygun fiyatlı yeniden pazarlama kampanyaları bulmaya çalışmalılar" diye konuştu.

Raporda Türkiye ile ilgili temel veriler; "Türkiye'de finans uygulaması yüklemeleri yıllık bazda yüzde 118 ve 2019'un ilk çeyreğinden bu yana etkileyici bir şekilde yüzde 865 arttı. Türkiye'de organik olmayan yüklemeler 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana yüzde 240 arttı ve 2021'de şimdiden ikiye katlandı. Türkiye'de kullanıcı edinme kampanyalarına harcanan ortalama tutar 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasında yüzde 148 arttı. Orta Doğu ve Türkiye'deki finans uygulaması yüklemelerinin çoğunluğunu pazarlama oluşturuyor ve bunun yüzde 62'si ücretli pazarlama kampanyalarından geliyor." olarak açıklandı.

AppsFlyer Türkiye ve Orta Doğu Bölge Lideri Ece İnanç Stepien ise, "Tüketici finans sektörü pandeminin de etkisiyle Türkiye genelinde hızla büyüyor ve bu nedenle mobil uygulamalara olan talebin artması şaşırtıcı deği. Pazarlama odaklı yüklemelerin ve kullanıcı edinme kampanyalarına harcanan tutarın da artmasıyla, bu rakamların 2021'in geri kalanında ve sonrasında önemli bir oranda artmaya devam etmesini bekleyebiliriz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hazal Kaya Rahşan Gülşan
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de o uygulamaya talep katlanmaya devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 19:15:14. #1.16#

title