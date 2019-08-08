Türkiye'de nüfusuna göre en fazla ve en az araç hangi illerde var?

08.08.2019 21:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki kayıtlı araç sayısına ilişkin son verileri yayınladı. Buna göre 23 milyondan fazla taşıtın olduğu Türkiye'de ortalama her 4 kişiden birine araç düşüyor.

Nüfusuna oranla en fazla aracın düştüğü şehir yüzde 51,7 ile Muğla olurken, onu yüzde 50 ile Burdur ve yüzde 44,6 ile Antalya takip etti. Nüfusa oranla en az aracın olduğu kentler de sırasıyla Hakkari, Şırnak ve Ağrı oldu. Euronews.com'da Görüntüle