Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da Vali Tavlı, üçüncü doz aşısını oldu Açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların yüksek olduğu Muğla'da Vali Orhan Tavlı, üçüncü doz aşısını yaptırdı.