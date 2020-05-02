Türkiye'de normalleşme adımları ne zaman atılacak ?

Türkiye'de korona virüs vakalarında başlayan düşüş eğilimi sürüyor.

Türkiye'de korona virüs vakalarında başlayan düşüş eğilimi sürüyor. Bayramdan sonra da 500'ün altı hedeleniyor. buna ulaşılırsa bayram sonrası bazı kısıtlamalar kalkacak.

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında başlayan düşüşe bağlı olarak, normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı yönünde planlama yapılıyor.

Bayrama kadar geçecek süreçte gelecek veriler her şeyin belirleyicisi olacak.

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığında normalleşme adımları konusunda yapılan toplantılarda, özellikle son bir haftadır 15'ten fazla ilde yeni vaka görülmediği belirtildi. Geçtiğimiz hafta vaka sayıları 100'ün altında olan il sayısı ise 30'dan 40'a çıktı.

Türkiye'deki toplam vakaların büyük bölümünün İstanbul, İzmir, Ankara ve körfez illerindeki vakalardan oluşması ise dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde düşüş eğiliminin aynı şekilde sürmesi durumunda bayramdan sonraki hafta için normalleşme adımlarının ilk aşamasına geçilebileceği değerlendiriliyor. Ancak, Bilim Kurulu üyeleri özellikle bayram süresince yeterli tedbir alınmazsa, vakaların yeniden yükselişe geçeceği, bu durumda normalleşe adımlarının atılamayacağını dile getiriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA