Türkiye'de nisanda 95 bin 863 konut satıldı (1)
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Türkiye'de nisanda 95 bin 863 konut satıldı (1)

Türkiye'de nisanda 95 bin 863 konut satıldı (1)
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde nisanda 95 bin 863 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde nisanda 95 bin 863 konut satışı gerçekleştirildi. Nisanda satılan konut sayısı, marta göre yüzde 13,82 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Nisanda satılan konut sayısı marta göre yüzde 13,82 azaldı. Martta 111 bin 241 konut satılmıştı.

İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 payla Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 9 konutla Ardahan, 13 konutla Hakkari ve 50 konutla Gümüşhane şeklinde sıralandı.

Nisanda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21,5 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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