Türkiye'de Nisan Ayında Esnaf Sayısı 9 Bin 818 Arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Nisan ayı sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki aya göre 9 bin 818 artışla 1 milyon 716 bin 827 olduğunu ülke genelinde ise nüfusa göre en çok esnaf ve sanatkarın Muğla'da olduğunu belirtti. Nisan ayında 2 bin 816 kadın esnaf ve sanatkarın iş yeri açtığını belirten Palandöken bu artışla birlikte ülke genelindeki kadın esnaf ve sanatkar sayısının 273 bin 576 olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"İlk dört ayda 95 bin 127 esnaf-sanatkar işletmesi açıldı"

Nisan 2018 sonu itibariyle Türkiye'de esnaf ve sanatkarlara ait işletme sayısının 1 milyon 847 bin 633'e ulaştığını kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın ilk dört ayında toplam 95 bin 127 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 37 bin 912 esnaf sanatkar işletmesi kapandı. Ocak ve Nisan ayı arasındaki dönemde esnaf ve sanatkarın en fazla iş yeri açtığı meslekler, 9 bin 624 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 7 bin 948 ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, 5 bin 168 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 4 bin 760 ile şehirler arası yük taşımacılığı, 3 bin 588 ile tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret, 3 bin 566 ile servis aracı işletmeciliği ve 2 bin 595 ile minibüs işletmeciliği oldu" dedi.

"Muğla ilk sırada"

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu Muğla'nın birinciliğini koruduğunu belirten Palandöken,"Esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa göre dağılımına bakıldığında en fazla esnaf ve sanatkar 37 bin 282 ile Muğla'da yer alıyor. Muğla'nın ardından 10 bin 355 ile Burdur, 19 bin 570 ile Çanakkale, 14 bin 902 ile Edirne ve 6 bin 68 ile Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise, 3 bin 973 ile Şırnak, 5 bin 483 ile Batman, 17 bin 543 ile Diyarbakır, 6 bin 285 ile Ağrı ve 4 bin 138 ile Siirt olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı. - MUĞLA