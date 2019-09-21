Türkiye'de nakite bağlılık az

21.09.2019 12:36

ING Grubu, ING Uluslararası Araştırmalar kapsamında hazırlanan Yeni Teknolojiler Raporu'nu yayınladı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, her yıl IPSOS tarafından Türkiye'nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak ABD ve Avusturalya'dan toplam yaklaşık 15 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen araştırma, yeni teknolojilerin geleceğine dair önemli bilgiler sunuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 22'si nakit paranın olmadığı bir dünyayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye'den araştırmaya katılanlar ise yüzde 46 ile çok daha yüksek oranda nakitsiz bir dünya tercih ettiğini belirtti. Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD'de yüzde 18, İngiltere'de yüzde 20, Almanya'da ise yüzde 16 oldu.

Ankete göre, Türkiye'deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık daha da düştü ve nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı arttı. Anket, çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre, erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda nakitsiz dünyayı tercih ettiğini ortaya koydu.

Katılımcılara hangi durumlarda ne şekilde ödeme yapmayı tercih ettikleri de soruldu. Global anketin sonuçlarına göre, katılımcılar çoğunlukla kahve ve yemek ödemelerinde, toplu taşımada, taksi veya cepte taşımak için nakit tercih ettiğini söyledi. Önemli bir oran da arkadaşlara ve aileye borç verirken nakit tercih ettiğini belirtti.

Kripto parayı biliyor ancak tam olarak tanımıyoruz

Yeni teknolojiler arasında yer alan kripto paranın bilinirliğinin yüksek olduğunu da ortaya koyan ankete göre, katılımcıların yüzde 74'ü kripto paranın bir çeşit dijital para olduğunu bildiğini belirtti. Online katılım yöntemiyle yapılan ankete Türkiye'den katılanların yüzde 63'ü minimal düzeyde de olsa kripto paralar hakkında bilgilerinin olduğunu beyan etti. Bununla birlikte katılımcıların büyük çoğunluğu, kripto paraların yapısı hakkında fikirleri olmadığını bildirdi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 73'ü, kripto paraların merkezi yapılar tarafından yönetildiğini düşünüyor ya da konuya dair bilgiye sahip değil. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık dörtte biri (yüzde 27) bankaların kripto para ile cari hesap açması gerektiğini düşünüyor. Kripto paraların online alışverişin geleceği olacağını düşünenlerin oranı yüzde 32. Ankete Türkiye'den katılanların yüzde 63'ü, bankalarından kripto para hizmeti almak istiyor. Yine yüzde 62'lik bir kısım kripto paraların parlak bir geleceğe sahip olduklarını düşünüyor.

Kaynak: AA