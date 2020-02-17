Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri
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Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri

Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de mutsuz kişi sayısı artarken, en mutlu olanlar ise 65 yaş ve üzeri kişiler oldu.

17.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:49
Türkiye'de mutsuz kişi sayısı arttı: En mutlu olanlar 65 yaş ve üzeri

'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2018'de yüzde 53,4 iken 2019'da yüzde 52,4'e düştü. En yüksek mutluluk oranı ise yüzde 58,5 ile 65 ve üzeri yaş grubunda görüldü.


Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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