Türkiye'de Musluk Suyu Kalitesi Giderek Düşüyor!

31.10.2019 14:05

Bunun sonucu olarak ise Türkiye'de kişi başı 149 litre ambalajlı su tüketiliyor.

Dünya genelinde su kaynakları hızla azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre 2030 yılında her 10 kişiden 4'ünün suya erişiminin olmayacağı öngörülüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town, 2018 yılında dünyada içme suyu tükenen ilk kent olarak tarihe geçti. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve kuraklıklar nedeniyle giderek tükenmesinin yanı sıra, su kirliliği de en önemli problemlerden biri. Özellikle kimyasal atıkların çokluğu ve beşeri faktörlerin neden olduğu kirlilik nedeniyle su kalitesinin azalması, dünyanın pek çok şehrinde musluktan akan suyunun içilememesine neden oluyor. ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC)'nin verilerini analiz eden Online PR Ajansı B2Press, 244 ülkenin musluk suyu kalitesini inceledi. Çalışmaya göre, 244 ülkeden 187'si güvenli olmayan musluk suyuna sahip iken yalnızca 57 ülke geçer not aldı. Türkiye ise, güvenli musluk suyuna sahip olmayan ülkeler listesinde yer alıyor.

İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkeler, içilebilir suyuyla öne çıkıyor

Musluktan akan içme suyunun en kötü olduğu ülkelerin başında Bangladeş, Hindistan, Çin ve Endonezya yer alıyor. Musluk suyunun en temiz olduğu ülkeler ise şöyle sıralanıyor: İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Finlandiya. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre her yıl yaklaşık 840 bin kişi, kullandığı kirli su ve yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada en çok su kirliliğine neden olan ülkeler arasında Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya bulunuyor.

Türkiye'de kişi başı 149 litre ambalajlı su tüketiliyor

Dünya genelinde çeşme suyu içilememesi birçok araştırmaya konu oluyor. Tapp Water platformunun açıklamış olduğu verileri derleyen B2Press, sadece 2018 yılında dünyada 600 milyon hanenin ambalajlı su tükettiğini belirtiyor. Bu rakam yılda 391 milyar litre yani dakikada yaklaşık 1 milyon ambalajlı suyun tüketilmesi anlamına geliyor. Plastik su şişesi kullanımının ise 2022 yılında 450 milyar litreye ulaşması bekleniyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği'nden alınan verileri de aktaran B2Press, Türkiye'de 2018 yılında yıllık kişi başı 68 litre pet ve cam, 81 litre damacana olmak üzere toplam 149 litre düzeylerinde olduğunu belirtiyor. Söz konusu tüketim rakamları ise kişi başı yılda 136 adet yarım litrelik pet ve dört adet de damacana suya denk geliyor.

Türkiye kişi başına düşen temiz su miktarında gittikçe fakirleşiyor

Türkiye'de kişi başına düşen temiz su miktarı günümüzde yaklaşık 1.520 metreküp olarak ölçülüyor. Ancak 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona yaklaşmasıyla kişi başı düşen temiz su miktarının 1.100 metreküpe düşeceği öngörülüyor. Yılda kişi başına düşen ortalama kullanılabilir su miktarı 1.000 m³'ten az olan ülkeler "su fakiri", 2.000 m³'ten az olanlar "su azlığı yaşayan" ülke olarak nitelendirilirken Türkiye de su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor.

Kaynak: Bültenler