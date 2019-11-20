Türkiye'de mülteci çocukların 'kayıp kuşak' olmaması için yol gösteriliyor
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Türkiye'de mülteci çocukların 'kayıp kuşak' olmaması için yol gösteriliyor

Euronews Türkçe, Ankara'da yaşayan Iraklı bir mülteci ailenin hak temelli sorunlarına çözüm sürecini mercek altına aldı.

20.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:35
Türkiye'de mülteci çocukların 'kayıp kuşak' olmaması için yol gösteriliyor

20 Kasım Dünya 'nde, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan 'de mülteci çocuklar da çocuk olmalarından kaynaklı haklarını kullanıyorlar. Zira bu çocukların kayıp kuşak olmalarının önüne geçmenin tek yolu, haklarını kullanmaları ve ev sahibi toplumun buna uygun bir zemin hazırlaması.


Mülteci çocukların emek piyasasında, özellikle de tekstil sektöründe ve tarım işçiliğinde kötü koşullarda, çoğunlukla kaçak olarak ve düşük ücretlerle çalıştıkları ve ayrımcılığa uğradıkları örnekler oldukça fazla. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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