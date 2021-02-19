Türkiye'de Muhalefet Gara Operasyonunu Sorguluyor

Türkiye'de Gara operasyonunda PKK'nın farklı tarihlerde kaçırdığı asker ve polis 13 rehineyi öldürmesi nedeniyle siyasi gerilim derinleşiyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, operasyonla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'le görüştü

Kaynak: DailyMotion.com