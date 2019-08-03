Türkiye'de modern tarihin ilk Süryani Kilisesi için temel atıldı: Erdoğan ve İmamoğlu törene katıldı
İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi için temel atıldı. Yeşilköy'de inşaatına başlanan kilisenin 4 bin 400 metrekare olması planlanıyor. İstanbul'daki Süryanilerin sayısının en az 15 bin olduğu sanılıyor.
İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi için temel atıldı. Yeşilköy'de inşaatına başlanan kilisenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süryani Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.
Törende konuşan Erdoğan, "Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun diğer tüm meseleleri gibi ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevidir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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18:36 Türkiye'de modern tarihin ilk Süryani Kilisesi için temel atıldı: Erdoğan ve İmamoğlu törene katıldı