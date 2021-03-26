Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'de oyuncu (gamer) sayısının 36 milyona ulaştığını belirterek, "Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyor.

Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi?
Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi?
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'de oyuncu (gamer) sayısının 36 milyona ulaştığını belirterek, "Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyor. Bugün, 35 milyon mobil, 22 milyon PC ve 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket sponsorluğunda düzenlenen "Ventures60: Oyun Fabrikası" etkinliğinde bir araya gelen sektör duayenleri, oyun dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji yazarı Timur Sırt'ın moderatörlüğünde düzenlenen Youtube canlı yayınında farklı sektörlerden konuşmacılar oyun dünyasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte konuşan Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, oyun dünyasının yaş, cinsiyet ve mekandan bağımsız olduğu için tüm dünyada büyüdüğünü belirterek, Türkiye'de toplam oyuncu sayısının 36 milyona ulaştığını bildirdi.

Oyuncuların aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynadığını kaydeden Altan, "Bugün 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var. Gün geçtikçe oyuncularda cinsiyet dağılımı daha dengeli bir hal alıyor. Oyuncuların yüzde 45'inin kadın, yüzde 55'inin erkek olduğu görülüyor." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de oyun sektörünün hacmi 880 milyon dolar"

Nilay Altan, 880 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin, oyun sektöründe dünyada 18'inci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (MEDA bölgesi) ise ilk sırada yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yeni jenerasyonla etkileşim kurabilmek için oyun oynamaya başlamak ve ortak ilgi alanları oluşturabilmek önemli hale geliyor. Oyun artık eğlenceden ziyade profesyonel olmaya doğru ilerliyor ve oyuncular büyük bir tutkuyla oyun dünyasını takip ediyor. Bu doğrultuda oyun dünyasının önemli bileşenleri cihazlar, oyun içerikleri ve altyapı olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Türk Telekom olarak biz güçlü altyapımızı devam eden yatırımlarımızla daha da güçlendiriyoruz. Oyuncuların yüzde 90'ının evinde internet bağlantısı bulunuyor, yüzde 70'e yakın kısmı fiber internet kullanıyor."

Altan, hali hazırdaki 331 bin kilometrelik fiber altyapı uzunluğunu artırmayı hedeflediklerini kaydederek, "Ayrıca cihaz portföyümüz ve bünyesinde birçok oyun barındıran Playstore platformumuz ile de oyun deneyimini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Ozan Tufan Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de mobil oyuncu sayısı 35 milyona ulaştı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:37:28. #1.16#
title