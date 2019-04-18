Türkiye'de Misafir Edilecek Ukraynalı Asker Aileleri Yola Çıktı

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden ya da yaralanan askerlerin aileleri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Türkiye'de misafir edilecek.

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı milislerle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralanan Ukraynalı askerlerin ailelerinden oluşan 200 kişi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine bir hafta boyunca Antalya'da ağırlanacak.

Ülkenin farklı kentlerinden Kiev'e gelen aileleri, tren garında Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko karşıladı. Ukraynalı aileler daha sonra havaalanına uğurlandı.

Çatışmalarda beş yıl önce asker oğlunu kaybeden Mariya Şepçenko, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bizim evlatlarımız ülkemizi savunuyorlardı. Onları toprağa verdik. Beş yıldır onlardan yoksunuz. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Türkiye devletine de bize bu daveti yaptığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: ACILARINI BİRAZ OLSUN HAFİFLETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkının yaşadığı bu sıkıntılar karşısında, insani dış politikamız çerçevesinde ve Sayın Bakanımızın şahsi inisiyatifiyle, Ukraynalı aileleri bir süredir ülkemizde ağırlıyorduk. Acılarını biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz" dedi.

Ukraynalı ailelerin Türkiye seyahatlerinin bu sene 23 Nisan tarihine denk gelmesinin de ayrıca olumlu olduğunu belirten Büyükelçi, "Kendilerini buradan uğurluyoruz. Bir kısmı ilk defa yurt dışına çıkıyorlar. Türkiye'den umarım daha olumlu hislerle ayrılacaklar. En önemlisi Türk halkının dostları olarak buraya dönecekler" diye konuştu.

"TÜRİYE İLE DOSTLUĞUMUZ GÜÇLENİYOR"

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko ise, "Vatan savunmasında hayatlarını kaybeden kahramanların aileleri Türkiye'de misafir edilecek. Sayın Büyükelçi'ye ve tüm Türk halkına gösterdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Türkiye ile Ukrayna arasında giderek artan iş birliğinin altın çizen Petrenko, "Böyle adımlar dostluğumuzu güçlendiriyor. Bu gibi insani etkinlikler sayesinde, Türkiye ile Ukrayna arasında ciddi boyutta askeri iş birliği bulunuyor" diye konuştu.

Türkiye'de misafir edilecek olan Ukraynalı ailelerin Ukrayna içindeki ulaşımını üstlenen Günsel otobüs şirketinin sahibi Selami Güner, "Ukraynalı asker yakınlarının Türkiye'de ağırlanması konusunda, Büyükelçiliğimizin tavsiyesi üzerine biz de destek oluyoruz. Kendi araçlarımızı tahsis ederek tren garı ve havaalanı arasındaki ulaşımlarını sağlıyoruz. Bir vatandaş olarak, devletimizin yapmış olduğu bu organizasyondan memnuniyet ve gurur duyuyorum" ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılından bu yana yaşanan çatışmalarda yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti, 30 bin kişi de yaralandı. - Kerem

Kaynak: DHA