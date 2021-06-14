Çanakkale'de Mayıs ayında 437 konut satıldı
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Çanakkale'de Mayıs ayında 437 konut satıldı

Çanakkale'de Mayıs ayında 437 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de Mayıs ayında 437 konut satıldı.

Çanakkale'de Mayıs ayında 437 konut satıldı.

Türkiye genelinde Mayıs ayında 59 bin 166 konut satıldı. Bu konutlardan 437 tanesinin Çanakkale'den satıldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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