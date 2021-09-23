Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel
Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

ANKARA'nın Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası'nın (TÜVEK) açılışı için gün sayılıyor.

ANKARA'nın Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası'nın (TÜVEK) açılışı için gün sayılıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Çevre Araştırmaları Daire Başkanı Ayten Cesur, "TÜVEK ile madenciliğin milli kütüphanesini oluşturacağız. Böylelikle kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketlerin büyük maliyetlerle yapmış oldukları sondajların hafızasını tutmuş olacağız" dedi.

Türkiye'de maden kaynaklarının arama ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından yapılan sondajlar ile elde edilen karotların, numunelerin ve jeolojik veri dokümanlarının modern koşullarda arşivlenerek maden hafızasının oluşturulması amacıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde TÜVEK kuruldu. MTA Çevre Araştırmaları Daire Başkanı Ayten Cesur, ilerleyen günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açılacak TÜVEK binasında, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cesur, bina temelinin 10 Mart 2020'de Bakan Dönmez tarafından atıldığını belirterek, madencilik faaliyetleri kapsamında yapılan tüm çalışmaların, fiziksel ve sayısal verilerin burada arşivleneceğini söyledi.

'MADENCİLİĞİN MİLLİ KÜTÜPHANESİNİ OLUŞTURACAĞIZ'

TÜVEK'in dünyada depolama kapasitesi olarak Güney Avustralya'dan sonra 2'nci sırada olduğunu kaydeden Cesur, "Bulunduğumuz tesis toplam 373 bin metrekarelik alan üzerinde, toplamda 4 etap şeklinde ve 10 yılda tamamlanması planlanan bir tesis. Bulunduğumuz inşaat yaklaşık 26 bin metrekarelik kapalı alana sahip. MTA Genel Müdürlüğü olarak geçmişten günümüze Türkiye'nin dört bir tarafına yaptığımız maden arama araştırma amaçlı sondajlarımıza ait karotları zaten arşivliyorduk ama TÜVEK ile birlikte MTA'nın yanı sıra diğer kamu ve özel karotların da fiziksel ve sayısal verilerini arşivlemeye başladık. Sadece mevcut etabında 4,5 milyon metre karot depolama kapasitesine sahip olan TÜVEK ile biz madenciliğin milli kütüphanesini oluşturacağız. Böylelikle kamu ve özel şirketlerin büyük maliyetlerle yapmış oldukları sondajların hafızasını tutmuş olacağız. Dünyadaki örneklerin hepsiyle rekabet edebilecek seviyede" dedi.


Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Hamit Altıntop Mesut Özil Şenol Güneş Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Sultan Selim Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:49:23. #1.12#