Türkiye'de lisanslı kayakçı sayısı 3 yılda yüzde 150 arttı
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Türkiye'de lisanslı kayakçı sayısı 3 yılda yüzde 150 arttı

23.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:21
Türkiye'de lisanslı kayakçı sayısı 3 yılda yüzde 150 arttı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 2017 yılında 2 bin olan lisanslı kayakçı sayısının yüzde 150 artarak 5 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 2017 yılında 2 bin olan lisanslı kayakçı sayısının yüzde 150 artarak 5 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının bütün dünyayı etkilediğini söyledi.

Kayak sporunun da bu durumdan etkilendiğini anlatan Oto, dünyada birçok organizasyonun iptal olduğunu belirtti.

Oto, bu yüzden Türk sporcularının uluslararası yarışlarda yer alamadığını ancak Kayak Federasyonunun Türkiye'de düzenlediği kayaklı koşu, alp disiplini, snowboard gibi yarışların aksamadığını dile getirdi.

Sporcuların virüse yakalanmaması için çabaladıklarını vurgulayan Oto, bunu şimdiye kadar başarı ile götürdüklerini aktardı.

Oto, kayakta "normalleşme" tarihinin virüsün durumuna göre belli olacağını, bunu en az zararla atlatmanın kurallara uymakla olacağını ifade etti.

"Türkiye'de 45'ten fazla kayak merkezi var"

Kayak sporuna son yıllarda ilginin arttığına değinen Oto, şunları kaydetti:

"Kayak sporuna 6-7 yaşında başlanıyor, 70-75 yaşına kadar yapılıyor. Türkiye'de 45'ten fazla kayak merkezi var. Bu kayak merkezleri içinde 5'inin önemi çok fazla. Uludağ, Erciyes, Erzurum, Sarıkamış ve Kartalkaya önemli. Buralardaki otellerde iç turizm rağbetinden dolayı yer bulamazsınız. Bizim ülkemiz, kayak sporu için cennet. Üç yıl önce lisanslı yarışan sporcu sayımız 2 bindi, şu anda 5 bin oldu. Gitgide bu sayıda artış var. Bu rakam Avusturya'da on binlerce kişi. Bizim bu spora yerel ölçekte önem verip, yarışmaları büyük dağlara getirmemiz lazım."

Yetişen sporcularla uluslararası alanlarda madalyalar kazanıldığına dikkati çeken Oto, özellikle olimpiyatlarda madalya alınması gerekliliğine değindi.

Kayağın zor bir spor olduğunu belirten Oto, sporun ekonomiye de katkısı sağlandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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