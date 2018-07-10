"Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları" Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan Çıktı

Kutuplaşma konusunda farkındalığın artmasını, siyasetçiler de dâhil olmak üzere her bir bireyin kutuplaşmayı anlamaya ve kendisini de konumlandırmaya dair bir okuma yapmasına imkân sağlayan"Fanusta Diyaloglar: Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları",İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı.

Kitapta, parti taraftarlarının "diğer" parti taraftarlarına karşı hissettikleri sosyal mesafe; parti taraftarlarının kendileriyle diğer parti taraftarlarını karşılaştırdıklarında kendilerini ahlaki olarak daha üstün görmeleri ve bireylerin kendileri gibi olmayanların siyasi haklarına gösterdikleri hoşgörü ve hoşgörüsüzlük ölçülüyor.

Eser, her ne kadar kutuplaşmanın failini aramaktan ziyade durumu tespit etmeye odaklansa da siyasal elitlerin kutuplaşmaya katkısını da göz önünde bulunduruyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Erdoğan, BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci'nin hazırladığı bu eser, toplumun tüm kesimleri, her bir parti ve taraftarları tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumu ortaya koyuyor.