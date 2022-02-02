Türkiye'de Kurye Emekçileri Hak Talep Ediyor
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Türkiye'de online alışveriş yapanların sayısının giderek artmasına rağmen sektördeki şirketler tarafından hak taleplerine olumlu yanıt alamayan kurye emekçileri, protesto eylemleriyle maaş zammı ve kadrolu personel olmayı talep ediyor.
Türkiye'de online alışveriş yapanların sayısının giderek artmasına rağmen sektördeki şirketler tarafından hak taleplerine olumlu yanıt alamayan kurye emekçileri, protesto eylemleriyle maaş zammı ve kadrolu personel olmayı talep ediyor
DailyMotion.com - Güncel