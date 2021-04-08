Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen MERGÖÇ Buluşmalarına katılan Prof. Dr. Ayhan Kaya, Mersin'de resmi verilere göre geçici koruma kapsamında 213 bin 846 Suriyelinin yaşadığını ve bunların ağırlıklı olarak orta sınıf olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen MERGÖÇ Buluşmalarına katılan Prof. Dr. Ayhan Kaya, Mersin'de resmi verilere göre geçici koruma kapsamında 213 bin 846 Suriyelinin yaşadığını ve bunların ağırlıklı olarak orta sınıf olduğunu söyledi. Kaya, "Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de yer almaktadır" dedi.

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (MERGÖÇ) tarafından düzenlenen MERGÖÇ Buluşmalarının dördüncüsü Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayhan Kaya'nın katılımıyla gerçekleşti. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği desteği ile hazırlanan Yerel Yönetimde Rezilyans Projesinin (RESLOG) bir parçası olan ve içerisinde Mersin belediye deneyimleri de olan "Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitlesel Göçler ve Yerel Yanıtlar" kitabı üzerine söyleşi ile devam etti.

"Mersin'i çok kültürlü bir kent yaptılar"

Söyleşide Kaya, Mersin'in göçler tarihine vurgu yaparak, "Süveyş Kanalının yapımı sırasında gerekli sedir ağacı ticareti, Kırım savaşı sırasında ihtiyaç duyulan tahıl nakli ve Çukurova'da ekilerek işlenen pamuk, bölgenin tek iskelesine sahip olan Mersin'den dünyaya nakledildi. Ayrıca, Suriyeli çiftçi Nusayri Araplar, Lübnanlı Maruniler, Ortodoks Araplar, Lazkiyeli Sünni Araplar, gayrimüslimlere sağlanan ticari imtiyazlar sayesinde İtalyan Levantenler, İngiliz ve Fransız bankacılar, Kıbrıslı Türkler, mübadele yasası ile Giritli Türkler, Orta Anadolu, Tarsus ve Toroslar'dan pek çok insan, bu dönemde Mersin'e yerleşti ve Mersin'i çok kültürlü bir kent yaptılar. Geçmişten gelen çok kültürlü mirasına uygun bir şekilde daha önce şehre zorunlu göçle gelen ülkenin farklı yerlerinden göçmenleri olduğu gibi Suriyelilerin de kentle kaynaşmasına olanak tanışmıştır" diye konuştu.

"Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de yer alıyor"

Mersin'de Suriyeli göçüyle ilgili yapılan çalışmaları da anlatan Kaya, Mersin'de 9 Temmuz 2020 itibariyle 213 bin 846 bin Suriyelinin geçici koruma kapsamında ikamet ettiğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 2019 yılında Uyum Masası oluşturduğunu dile getiren Kaya, Mersin'deki belediye deneyimlerinden bahsetti. Kaya, "Türkiye'deki diğer Suriyeli nüfusun aksine, Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de yer almaktadır" diyerek, buradaki Suriyelilerin orta sınıf olma ağırlığına dikkat çekti.

MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik ise "Yeterli kaynak oluşturulduğunda yerel yönetimler toplumsal sorunlara çözümler üretebilecektir ve göç sürecinde belediye deneyimleri yerel yönetimlerin potansiyel gücünü göstermiştir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı