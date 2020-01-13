Türkiye'de kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1227'ye ulaştı

13.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:27

Türkiye'de kurulan toplam araştırma-geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin sayısı 1,227 düzeyine yükseldi.

Sektör bazında bakıldığında; yazılım 112, bilgisayar ve iletişim teknolojileri 79 olmak üzere toplamda 191 Ar-Ge merkeziyle bilişim sektörü birinci sırada yer alıyor.

Bu sektörü sırasıyla makine ve teçhizat imalatı 179 ve otomotiv yan sanayi 129 takip ediyor. İl bazında en fazla Ar-Ge merkezi ise 422 ile İstanbul'da bulunuyor.Türkiye'de 2015'te faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 232'yken bu rakam 2018 yılında 900'e ulaştı. 2020 yılı itibariyle güncel Ar-Ge merkezi sayısı ise 1227 düzeyinde. Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu, yönetimi, Ar-Ge hibe desteği, Ar-Ge ürünlerinin seri üretimi ve SGK teşvikleri gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunan Experto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Birol, günümüzde Ar-Ge'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme için en önemli araçlardan biri haline dönüştüğünün altını çizdi ve ekledi:"Rekabetin acımasız olduğu günümüz dünyasında Ar-Ge artık üretim, satış gibi organik bir fonksiyon üstleniyor. 11. Kalkınma Planında Ar-Ge'nin de bir ekosistem dahilinde ele alındığını görüyoruz."Devlet burada ekosistemi, finans sektörünü de içine alacak şekilde genişleterek ilgili bütün aktörler arasında eşgüdüm sağlama işlevini yükleniyor."Diğer bir yandan son yıllarda Ar-Ge merkezi sayısında yaşanan artış da bize gösteriyor ki şirketler artık Ar-Ge üzerine kurulu bir yapılaşmaya doğru gidiyor.

"Tüm bu gelişmeler ışığında şunu unutmamak gerekiyor ki şirketlerin amacı ihracat artışı, pazar payı artışı için Ar-Ge olduğunda büyüme de kendiliğinden gelecektir." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA