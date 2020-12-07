Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)
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Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)

07.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:07
Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)

26 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle Türkiye ve Avrupa'da yaşayan 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen ve yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle Türkiye ve Avrupa'da yaşayan 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen ve yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'HIRSIZIN ÜZERİNDEN SİZİN ADRESİNİZ ÇIKTI' DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR 

Öte yandan, suç çetesinin üyelerinin kurdukları çağrı merkezi ile yaşlı vatandaşları nasıl dolandırdıkları da ortaya çıkt. Çete üyelerinin Almanya ve Avrupa'da bulanan yaşlı vatandaşları arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin bir hırsızlık olayı ile adres ve isimlerinin bağlantılı oldukları kumpasını kuruyor. Dolandırıcılar; evlerin yakınında yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma sonucu para ve ziynet eşyası ile yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ev adreslerinin çıktığını belirttiği yaşlı kişilerden, kendi evlerinde bulunan para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Çete üyeleri bu amaçla ikna ettikleri yaşlı vatandaşlara evde bulunan para ve ziynet eşyalarının bir torbaya konulmasını ve gelecek olan polislere vermelerini, inceleme tamamlandıktan sonra iade edileceğini belirterek, büyük vurgun yaptıkları anlaşıldı. Ayrıca, çete üyelerinin dolandırıcılık yöntemi ile elde ettikleri gelirleri Türkiye'de bulunan yöneticilere kurye aracılğı ile gönderdiği belirlendi.

Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,


Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)
Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)
Türkiye'de kurdukları çağrı merkezi ile Almanları dolandıran çete üyesi 26 kişi tutuklandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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