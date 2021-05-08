Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapılırken, vaka sayısı ise 20 binin altına düştü.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapılırken, vaka sayısı ise 20 binin altına düştü. Bugün 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Metin Oktay Gökhan Töre Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 20:20:48. #1.16#

title