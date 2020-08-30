Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı
30.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:41

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 42 hasta vefat etti, 1027 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, vaka sayısı 268 bin 546, vefat sayısı 6 bin 326 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 945, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz, güç tedbirde."

Kaynak: AA

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