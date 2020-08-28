Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 241 bin 809'a ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 241 bin 809'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 241 bin 809'a ulaştı
28.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:29

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 107 bin 814 test yapıldı, 1517 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 36 hasta vefat etti, 1017 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a çıktı.

Test sayısı 6 milyon 835 bin 674, vaka sayısı 265 bin 515, vefat sayısı 6 bin 245 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 17 bin 461, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur."

Kaynak: AA

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