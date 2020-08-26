Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 239 bin 797'ye ulaştı
26.08.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:25

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 100 bin 109 test yapıldı, 1313 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, vaka sayısı 262 bin 507, vefat sayısı 6 bin 183 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."

Kaynak: AA

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