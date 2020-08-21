Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 235 bin 569'a ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 235 bin 569'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 235 bin 569'a ulaştı
21.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:44

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 227 test yapıldı, 1203 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 772 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569'a çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, vaka sayısı 255 bin 723, vefat sayısı 6 bin 80 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 749, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Yenilen koronavirüs olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak."

Kaynak: AA

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