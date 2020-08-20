Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı
20.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:56

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 kişiye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, vaka sayısı 254 bin 520, vefat sayısı 6 bin 58 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Hep birlikte vakaları düşürelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız yüzde 98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim."

Kaynak: AA

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