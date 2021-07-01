Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu aştı
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Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu aştı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 50 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 50 milyonu aştı.

Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevuları açılırken iki doz aşısını olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşılarının uygulanmasına da başlandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 11.53 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 855 bin 802, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 147 bin 471 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 50 milyon 3 bin 273 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 6 milyon 667 bin 759, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 479 bin 548, toplam 9 milyon 147 bin 307; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 848 bin 586, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 266 bin 985, toplam 4 milyon 115 bin 571; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 306 bin 852, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 28 bin 106, toplam 3 milyon 334 bin 958 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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