Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti
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Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti

08.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:39
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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