Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 111 bin 577'ye ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 111 bin 577'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593 ve can kaybı 4 bin 171 olurken, 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577'ye ulaştı.

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 111 bin 577'ye ulaştı
18.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:22

Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593 ve can kaybı 4 bin 171 olurken, 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı. Bu kapsamda 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 31 kişi vefat etti, 1615 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, vaka sayısı 150 bin 593, vefat sayısı 4 bin 171, yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463, iyileşen sayısı ise 111 bin 577 oldu.

"Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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