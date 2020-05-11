Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 95 bin 780'e ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 95 bin 780'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 95 bin 780'e ulaştı
11.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:46

Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda 1114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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