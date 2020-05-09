Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
09.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:50

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739, iyileşen hasta sayısı 89 480 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739, iyileşen hasta sayısı 89 480 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 50 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, vaka sayısı 137 bin 115 ve vefat sayısı 3 bin 739 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1168, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşen sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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