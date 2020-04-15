Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı - Haberler
Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu.

15.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:20
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 875 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Demet Akalın Muazzez Ersoy
Spor Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Nisan Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 20:28:49. #1.15#
title