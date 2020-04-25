Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 25 bin 582'ye ulaştı
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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 25 bin 582'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 861 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 106 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 107 bin 773'e, toplam can kaybının 2 bin 706'ya ulaştığı açıklandı.

25.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:46

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 861 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 106 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 107 bin 773'e, toplam can kaybının 2 bin 706'ya ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 308 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 106 hasta vefat etti, 3 bin 845 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı 25 bin 582 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 25 bin 582'ye ulaştı

Kaynak: AA

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