Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi
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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 988 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi
04.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:31

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 988 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410, vefat sayısı 4 bin 630 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265, iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.

"Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Kaynak: AA

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