Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 130 bin 852'ye yükseldi
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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 130 bin 852'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının 4 bin 609 olduğunu, 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852'ye...

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 130 bin 852'ye yükseldi
03.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının 4 bin 609 olduğunu, 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852'ye ulaştığını bildirdi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin bugünün verilerini de paylaştı.

Buna göre, bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422, vefat sayısı 4 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı da 130 bin 852 oldu.

Fahrettin Koca, ayrıca Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ay önce bugün 1424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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