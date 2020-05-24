Türkiye'de koronavirüsü atlatan hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı
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Türkiye'de koronavirüsü atlatan hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 156 bin 827 ve can kaybının 4 bin 340 olduğu açıklandı.

24.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:10

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

"RİSKİN DAHA DA DÜŞMESİ, GÜÇLÜ TEDBİRLERLE MÜMKÜN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de koronavirüsü atlatan hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı
Türkiye'de koronavirüsü atlatan hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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